OAB dá parecer contra rito de execução de contribuinte

Uma comitiva da OAB-SP foi recebida pelo presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), e lideranças do PSDB e do DEM e apresentou argumentos segundo os quais os processos devem ser considerados inconstitucionais e ter seu rito na Casa suspenso. "Mostramos aos deputados o absurdo que é o projeto de lei da execução fiscal administrativa", afirmou o presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB-SP, Walter Cardoso Henrique. "Se os projetos forem adiante, serão imediatamente impugnados no Judiciário", garantiu.

Os projetos, segundo a OAB-SP, afastam a jurisdição e o devido processo legal, transferem patrimônio dos contribuintes para a Fazenda Pública, criam um sistema de investigação patrimonial com acesso a todos os dados financeiros e patrimoniais dos cidadãos, acabam com a presunção de inocência, permitem compressão por Oficiais da Fazenda Pública sem interferência do Poder Judiciário, equiparam a fé pública dos Oficiais de Justiça à dos Oficiais da Fazenda Pública e lhes concedem poderes de arrombamento que sujeitam as medidas a um posterior crivo do Poder Judiciário.

"Pelas proposituras encaminhadas, nega-se a participação do Judiciário e a garantia do devido processo legal em conflitos envolvendo a cobrança de valores tributários por parte do Poder Público. São medidas abusivas, inconstitucionais e ofensivas ao que conhecemos como Estado de Direito. O desequilíbrio entre o Estado e o cidadão torna-se ainda maior e isso é inadmissível em um regime democrático", afirmou o presidente da OAB-SP, Luiz Flávio Borges D''Urso.

"Se aprovados estes projetos, os cidadãos terão de procurar o Poder Judiciário para demandar o Estado em suas diversas esferas (União, Estados, municípios e DF). Enquanto isso, o Estado poderá executar administrativamente os bens dos cidadãos, somente oferecendo a posteriori acesso ao Poder Judiciário. Isso é transferência patrimonial forçada e acaba com a submissão do Estado-Administrador aos limites constitucionais", criticou Henrique. "O governo não pode fazer justiça tributária com as próprias mãos. Não pode tomar o patrimônio do contribuinte sem a interferência do Poder Judiciário e não pode afastar o Judiciário quando bem entender. Isso ofende cláusulas pétreas da Constituição."

Em seu parecer, endereçado ao presidente da Câmara e assinado por D''Urso e Cardoso Henrique, pelo jurista Ives Gandra da Silva Martins, pelo constitucionalista André Ramos Tavares e pelos advogados especialistas em Direito Tributário Luis Eduardo Schoueri e Roque Antonio Carrazza, a OAB-SP concentra suas críticas nos projetos de lei 5080/2009 e 469/2009.

O primeiro cria o "Sistema Nacional de Informações Patrimoniais dos Contribuintes" (SNIPC), com acesso a todos os dados financeiros e patrimoniais dos cidadãos. O projeto regulamenta que o novo rito de cobrança ocorrerá administrativamente, "deixando para o crivo do Poder Judiciário apenas as situações sem patrimônio que possa, de plano, ser constrito diretamente pela Administração Pública".

"Vale dizer, esse novo rito alija dos cidadãos a intervenção prévia do Poder Judiciário, quando figurar como credor real ou credor provável a Administração Pública, mantendo-a apenas quando o credor for o Administrado. A situação de desequilíbrio e inconstitucionalidade é patente", afirma o parecer. "Toda dívida do governo vai ser cobrada administrativamente, sem um juiz. Primeiro o Fisco vai penhorar os bens e depois, se for o caso, o particular vai ter de procurar o Judiciário. O que o Fisco vai poder fazer é justiça com as próprias mãos", disse Henrique.

Já o projeto 469/2009 transfere aos sócios e administradores de uma empresa a responsabilização tributária. "Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal, pelo contribuinte, respondem subsidiariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de forem responsáveis: (...) o administrador ou gestor que deixar de provar que empregou, no exercício de sua atividade, o cuidado e a diligência que se costuma dispensar à administração de negócios, cumprindo com o dever de diligência que a lei lhe incumbe", diz o texto do anteprojeto.

"Pelo projeto, os sócios serão automaticamente responsáveis pelo pagamento das dívidas da empresa. Primeiro a empresa é executada, e somente em algumas hipóteses os sócios podem ser executados", explicou Henrique.

Na avaliação da OAB-SP, a lei "inverte a chamada presunção de inocência" e cria a "esdrúxula necessidade de provar aquilo que a própria Constituição já presume suficiente, que é a boa-fé". "A proposição pretende, portanto, que se prove o que é dispensável, sob pena de ser autorizada a transferência do ônus tributário das sociedades para seus sócios, gerentes e assemelhados", avalia a OAB-SP.