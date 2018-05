OAB critica aprovação de doação oculta em campanha O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cezar Britto, considerou um "absurdo" a permissão de doações ocultas em campanhas, conforme aprovado pela Câmara dos Deputados na minirreforma eleitoral, que seguirá para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Mas não se pode esperar de um Parlamento que só transita pelos atos secretos que não queira manter secretas as doações", disse. A OAB pretende questionar esse item da reforma no Supremo Tribunal Federal (STF).