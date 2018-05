OAB contesta no STF doação por empresa à campanha A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) nacional contestou hoje no Supremo Tribunal Federal (STF) a legislação que permite doações por empresas a campanhas eleitorais. De acordo com o presidente da OAB, Ophir Cavalcante, essas regras fazem com que a política fique extremamente dependente do poder econômico.