OAB cobra de Dilma apoio público à reforma política

"A sociedade brasileira não mais admite a corrupção administrativa, quer uma reforma profunda do sistema eleitoral de forma que as pessoas de bem possam entrar e continuar na política sem se submeter a relações espúrias com os financiadores de campanha", afirmou o presidente da OAB, aplaudido no ato realizado em conjunto pelo Conselho Federal da OAB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE).

Marcus Vinícius afirmou que o ato não tem a pretensão de substituir nem coordenar as manifestações de rua das duas últimas semanas. "Esses movimentos são legítimos e justos", disse, ao ressaltar que a Ordem respeita o "protagonismo" da sociedade brasileira.

O presidente da OAB declarou que a Ordem pretende dar "vazão institucional" às reclamações oriundas da sociedade. Ele defendeu a criação de um comitê de controle social dos gastos públicos no Brasil, um projeto de lei de forma a obrigar o governo federal a aplicar pelo menos 10% dos recursos do Orçamento Geral da União em saúde e também 10% do PIB na educação. O grupo quer ainda a aprovação de uma lei dos usuários do serviço público, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor. "Temos de criar os Procons dos serviços públicos", afirmou.