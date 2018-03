OAB cobra apuração da morte de ativista O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cezar Britto, pediu ontem ao ministro da Justiça, Tarso Genro, a indicação de um delegado da Polícia Federal para apurar o assassinato de Manoel Bezerra Matos Neto, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Pernambuco e vice-presidente estadual do PT. Bezerra foi morto por dois homens encapuzados, no sábado, em uma casa na praia de Pitimbu, na Paraíba. Ele chegou a receber proteção policial, após ter denunciado um grupo de extermínio de Itambé (PE) e queria uma CPI sobre o caso.