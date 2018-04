OAB apura suposta espionagem contra advogados A Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo abriu investigação para saber quantos e quais foram os advogados espionados pela Operação Satiagraha - inquérito da Polícia Federal que prendeu por dois dias Daniel Dantas, sócio-fundador do Grupo Opportunity. A partir da informação de que, além de autoridades do Judiciário e parlamentares, advogados também teriam sido alvos de espionagem, o presidente da OAB-SP, Luiz Flávio Borges D?Urso, nomeou o advogado criminalista José Roberto Batochio para emitir parecer sobre o caso. Com base no relatório de Batochio - conselheiro federal emérito e membro nato da OAB -, a instituição vai à Justiça propor ações de responsabilidade criminal contra quem violou prerrogativas de bacharéis no exercício do direito de defesa de investigados da Satiagraha. O parecer está pronto. São apontadas ações policiais que tiveram como alvo o advogado Nélio Machado. Defensor do Opportunity, Machado foi fotografado e filmado em São Paulo, no Rio e em Brasília. Há indícios de que seus telefonemas foram interceptados. As informações sobre o monitoramento de advogados e também de jornalistas constam de relatórios da PF a partir de perícia em pen drives de uso pessoal do delegado Protógenes Queiroz, criador da Satiagraha. O delegado nega ações ilegais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.