'O único brasileiro que poderia ter medo do depoimento de Cerveró é Delcídio', diz Lula à Justiça

BRASÍLIA - "Só tem um brasileiro que pode ter medo do Cerveró (Neston, ex-diretor da Petrobrás), é Delcídio (Amaral, senador cassado)", afirmou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz federal substituto Ricardo Augusto Soares Leite, na manhã desta terça-feira, 14, na Justiça Federal, em Brasília, onde depõe pela primeira vez como réu da Operação Lava Jato.

Em acordo de delação premiada, Delcídio acusou Lula de ser o mandante da tentativa de impedir que Cerveró contasse o que sabia sobre o esquema de corrupção na Petrobrás. Delcídio ofereceu ao filho de Cerveró uma mesada de R$ 50 mil, que seria financiada por Esteves. O ex-senador disse ter procurado Maurício, filho de Bumlai, e obtido outros repasses em dinheiro em espécie.

O caso levou à prisão de Delcídio em novembro de 2015. Ele foi solto em fevereiro de 2016 após assinar termo de colaboração premiada com a força-tarefa da Procuradoria-Geral da República. A Justiça Federal do DF aceitou denúncia contra os envolvidos em julho do ano passado.

O interrogatório de Lula estava marcado para 17 de fevereiro. Após a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do petista, ocorrida no dia 3 de fevereiro, o juiz adiou o depoimento do ex-presidente para esta terça.

A audiência provocou mudanças no trânsito no entorno do prédio da Justiça Federal. Desde o início da manhã, a rua que dá acesso ao edifício está interditada para o tráfego de veículos.