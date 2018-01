O tenente e seu fantasma Um dia Chico decidiu contar uma história diferente. Arredio nas primeiras entrevistas, o agente do DOI resolveu falar de um fantasma. Não de qualquer um, mas do seu. "Eu abria a porta do armário de casa, e ele estava lá." Homem forte e bem articulado, o agente começou a se explicar. "Você não tem ideia do que é passar a noite inteira vendo um homem sabendo que no dia seguinte ele vai morrer."