‘O risco que assumimos deu certo’

Deputado que deu o 342.º voto favorável à abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, o tucano Bruno Araújo (PE) classifica como “complexa e difícil” a decisão de entrar ou não em um eventual governo Michel Temer.

Por que o PSDB decidiu abrir mão da relatoria do impeachment no Senado e o senador Aécio Neves ficou fora da comissão?

A decisão do Aécio me parece ao mesmo tempo lógica e litúrgica. Não faz sentido participar diretamente da comissão sobre uma presidente que disputou com ele a Presidência. Não teria cabimento. Sobre a ausência do PSDB na relatoria (Ana Amélia, do PP, deve ocupar a vaga): não vamos dar nenhum tempero para a fábula que o PT precisa contar.

O PSDB não corre risco de se associar ao governo Temer e ser sócio de uma agenda negativa?

Essa é uma decisão complexa e difícil.

Houve um descompasso entre a estratégia da bancada do PSDB na Câmara e o discurso moderado de líderes tucanos e governadores?

A atuação da bancada federal foi mais ousada do que o partido institucionalmente falando. Ousadia gera risco. O domingo mostrou que o risco que nós assumimos deu certo.

A unidade em torno do impeachment no PSDB não demorou demais para acontecer?

Eu prefiro acreditar que o PSDB já apoiava institucionalmente o impeachment antes disso. Para nós a data oficial que marca o apoio ao impeachment foi quando protocolamos (em outubro de 2015) o pedido do Miguel Reale Jr, Janaína Paschoal e Hélio Bicudo. Tudo depois daquilo foram atos solenes.

O ex-presidente resistiu muito em apoiar o impeachment fez declarações iam na contramão do movimento da bancada. Como avalia esse desencontro?

Poucas pessoas têm uma percepção tão nítida da sociedade brasileira como ele, mas a bancada na Câmara sabia que estava no tom correto sobre o afastamento. Houve uma convergência, mas eu reconheço que, se ela tivesse se dado mais cedo, haveria menos polêmica ao momento do partido assumir institucionalmente isso.

O que espera de Temer?

Ele precisa entregar em 2018 um Brasil de pé para que, com eleições, se escolha um novo líder que tenha legitimidade para fazer reformas mais profundas.