O que são unidades de conservação

As unidades de conservação são florestas demarcadas e protegidas pelo governo, com o propósito de proteger importantes habitats e ecossistemas. Essas unidades asseguram às populações tradicionais que nelas vivem, como comunidades ribeirinhas e populações indígenas, o uso de recursos naturais de forma racional, apoiando comunidades do entorno no desenvolvimento de atividades econômicas a partir da floresta.

Legalmente criadas pelo governo, essas áreas são delimitadas após realização de estudos técnicos e são fiscalizadas pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio).

Há duas classificações básicas para essas florestas, as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. As categorias de proteção integral são: estação ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural e refúgio de vida silvestre. Nesse grupo, as regras e normas são mais restritivas. Nessas áreas, é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais dessas florestas. Não é permitida ação que envolva consumo, coleta ou dano aos recursos naturais. As atividades de uso indireto dos recursos naturais podem envolver apenas ações de recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação ambiental, entre outras.

Na categoria das unidades de uso sustentável estão: área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, área de proteção ambiental (APA) e reserva particular do patrimônio natural (RPPN). Nessas florestas, o objetivo é conciliar a conservação com o uso sustentável dos recursos naturais. São permitidas atividades que envolvem coleta e uso dos recursos, desde que a manutenção e condições da área sejam preservadas.