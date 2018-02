O que País tem de mostrar na Copa, já mostrou, diz Lula As vaias e palavrões dirigidos à presidente Dilma Rousseff na abertura da Copa do Mundo, no Itaquerão, foram lembradas há pouco pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Convenção Nacional do PT, que está sendo realizada hoje em Brasília. "Palavrões para Dilma não era uma questão menor. Educação a gente aprende é na casa da gente", criticou.