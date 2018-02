'O que é que você quer, que ela chore?', afirma ministro sobre Dilma

Quando o coro com xingamento à presidente foi ouvido pela primeira vez, antes do início da partida, alguns dos chefes de Estado se perguntavam o que significava - "Ei, Dilma, vai tomar no c...". Ao serem informados, houve certo mal-estar.

Em Brasília, depois da partida, assessores de Dilma afirmaram que as vaias já estavam na conta, mas que a agressividade contra a presidente os surpreendeu. Questionado sobre o episódio, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, comentou: "O que é que você quer, que ela chore? Ela é a presidente do Brasil".