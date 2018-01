'O PSDB traiu suas origens', diz Miguel Reale

Filiado ao PSDB desde 1992 e vice-presidente da legenda em São Paulo nos anos 1990, o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior disse ao Broadcast Político que o partido "caiu na vala comum e traiu sua história" ao decidir permanecer no governo Michel Temer. O jurista enviou nesta terça-feira, 13, sua carta de desfiliação ao diretório da Boa Vista, seu domícilio eleitoral

O senhor decidiu se desfiliar do PSDB após a decisão da sigla de permanecer no governo Michel Temer. Por quê?

O PSDB tomou uma decisão míope e traiu suas origens. O partido nasceu liderado por (Franco) Montoro e Fernando Henrique Cardoso com uma marca ética e para se diferenciar do PMDB. O PSDB traiu sua história e desagradou a militância

Qual será o impacto da manutenção dessa aliança com Temer para o PSDB nas eleições de 2018?

Será muito grave para o partido. O PSDB pode até ganhar apoio na Comissão de Ética do Senado para salvar o mandato do Aécio Neves, mas perdeu seu discurso. Isso reflitirá lá na frente.

A cúpula tucana bate na tecla das reformas para justificar o apoio a Temer...

O PSDB não precisa estar no governo para as reformas darem certo. O partido caiu em uma vala comum com essa forma canhestra de ser.

Com avalia a permanência do senador Aécio Neves no cargo de presidente afastado do PSDB?

O PSDB já tinha que ter tomado a decisão de tirá-lo da presidência, mas fica adiando isso. Ele próprio devia ter pedido para sair.