'O pacote fiscal é um tema árido, difícil de tratar e defender'

BRASÍLIA - Líder do governo no Senado, indicado há menos de um mês, Delcídio Amaral (PT-MS) diz esperar que as medidas provisórias do ajuste fiscal, que restringem direitos trabalhistas, sejam votadas esta semana. As três MPs (664, 665 e 668) perdem a validade na primeira semana de junho. Ou seja, o prazo está se esgotando. Ele reconhece que essa é uma pauta amarga, mas diz que somente depois de aprová-la a presidente Dilma Rousseff vai poder começar a colocar em prática uma agenda mais positiva.

Vai ser possível aprovar no Senado as medidas provisórias do ajuste fiscal?

Esta é uma semana decisiva. Não vai ser fácil, é uma agenda difícil, mas nós vamos trabalhar forte para que, na terça e na quarta, a gente consiga votar essas MPs sem que nenhuma delas caduquem.

Houve muitas mudanças nas MPs. O ajuste não ficou descaracterizado?

A política é a arte do possível. Se a gente não chegar aos R$ 18 bilhões, vamos chegar aos R$ 14 bilhões ou R$ 15 bilhões.

Como tem sido para o PT defender medidas que contradizem o discurso histórico do partido?

É uma pauta difícil, impopular, mas que é necessária para o Brasil crescer. Mas nós não podemos ficar só nessa pauta do ajuste fiscal.

Há espaço para uma agenda positiva?

Estamos numa agenda árida, difícil, impopular. Mas depois do ajuste, vamos ter condição de discutir outros temas relevantes, temas sociais, que é o que a população espera depois desse aperto todo que temos vivido.

A aprovação do nome de Luiz Edson Fachin para o Supremo Tribunal Federal foi uma vitória do governo ou uma derrota do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL)?

Eu prefiro dizer que foi uma vitória do governo, uma vitória do Senado, que fez uma sabatina rigorosa, exigente, de mais de 12 horas.

Como está o relacionamento com Renan?

Tanto Renan quanto o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, têm adotado uma pauta independente do governo. O interesse deles pelo protagonismo do Legislativo é legítimo. Mas não podemos confundir autonomia com atividades que não pertencem ao Legislativo, que são responsabilidade do Executivo. Nós precisamos mensurar muito bem isso para não atravessar o samba.

O contingenciamento do Orçamento não vai azedar ainda mais a relação com a base aliada?

Eu espero que não. (Ele dá uma longa pausa e suspira). Deus está conosco. E esses números já estavam mais ou menos sendo aguardados no Congresso. Ninguém foi surpreendido.

O senhor e o vice-presidente Michel Temer estão conseguindo acalmar a base aliada?

Nós temos problemas ainda, isso é inegável. Estamos ainda correndo atrás do prejuízo.

O senhor está há quase um mês na liderança do governo. Qual é o balanço desse período?

Difícil, muito difícil. Eu entrei e o jogo já estava sendo jogado. Esse pacote fiscal é um tema árido para você tratar e defender. Ser líder quando o vento está a favor, é moleza. O lasco é quando você é líder contra a corrente. Ser governo tem bônus e tem ônus, e, em muitas situações, eu vou ter de ficar com ônus.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda é o candidato natural do partido para 2018?

O governo se recuperando, eu não tenho dúvidas de que Lula é um candidato fortíssimo.

E se o governo não se recuperar?

O governo vai se recuperar.

O PT sobreviveu ao mensalão. Vai sobreviver ao petrolão?

O PT é muito maior do que tudo isso. Nós temos que respeitar a instituição, a história de um partido. O PT tem uma grande história.

O senhor presidiu a CPI dos Correios, que culminou no processo do mensalão. Qual momento foi pior, aquele ou o atual?

Foram momentos difíceis. Na época da CPI dos Correios havia uma crise política, mas o País não parou. Esta crise de hoje talvez seja maior porque há o componente econômico. Então é um momento muito mais difícil, inegavelmente.