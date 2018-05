O labirinto político brasileiro

Foi uma ação aparentemente movida pelo desespero. Na quinta-feira, 14, um dia antes de a Câmara dos Deputados começar a debater o afastamento da presidente Dilma Rousseff, o Advogado-Geral da União, José Eduardo Cardozo, entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF), pedindo a anulação do processo de impeachment. Embora a acusação contra a presidente diga respeito a manobras contábeis destinadas a ocultar o tamanho do déficit público brasileiro, a comissão especial da Câmara que dias antes recomendara a abertura do processo contra Dilma teria, segundo o governo, tratado de temas estranhos à denúncia original, cerceando, assim, seu direito de defesa. Os deputados teriam incluído alegações ― infundadas, sustentam os aliados da presidente ― de que Dilma tentou interferir nas investigações sobre o escândalo de corrupção na Petrobrás.

Como era de se esperar, o STF preferiu não intervir no Legislativo. A maioria dos ministros tomou a ação impetrada por Cardozo por aquilo que de fato era: o reconhecimento tácito de que os governistas dificilmente conseguirão reunir um terço dos 513 deputados para poder derrotar o impeachment. Dilma “não tem mais condições de ser presidente”, disse o ministro Gilmar Mendes, que não esconde sua antipatia pela petista. “Para jogador ruim, até as pernas atrapalham”, escarneceu o ministro.

Não é de hoje que Dilma maltrata a bola. No mês passado, o governo perdeu seu principal aliado, o PMDB do vice-presidente Michel Temer. Esta semana, três outros partidos abriram mão de importantes cargos ministeriais e abandonaram a coalizão governista. Analistas avaliam que as chances de que Dilma consiga impedir a aprovação do impeachment na Câmara agora estão entre 5% e 15% apenas. No site de apostas online Predictit, o palpite é que Dilma tem uma chance em nove de permanecer no cargo até o fim do ano.

Com a derrota da presidente neste fim de semana quase assegurada, as pessoas começam a pensar no dia seguinte à votação. A próxima etapa do processo pode se estender por um mês. Dilma só terá de deixar o Palácio do Planalto se uma maioria simples de senadores concordar em julgá-la por crime de responsabilidade. Se, e quando, isso acontecer, Temer assume a Presidência por até 180 dias, enquanto acontece o julgamento. (Se o procedimento ainda não tiver sido concluído quando esse prazo expirar, Dilma reassume o cargo.)

Na esperança de garantir uma transição tranquila para um governo Temer, a oposição quer que o plenário do Senado vote o mais rapidamente possível o afastamento. Mas o presidente da Casa, Renan Calheiros, diz que não acelerará o processo. Segundo ele, a votação talvez aconteça só no dia 15 de maio. Pouco importa que a coisa já pareça decidida: segundo o Placar do Impeachment do Estado, até a sexta-feira à noite pelo menos 44 senadores eram favoráveis a submeter Dilma a julgamento.

Tendo em vista o caráter traumático do impeachment, é mais que apropriado que o Senado delibere cuidadosamente. Mas a demora cria um limbo perigoso, em que Dilma não estará mais governando na prática e Temer ainda não o estará fazendo no papel. Enquanto isso, nas ruas, há o risco de que os ânimos se acirrem. Brasília deve receber cerca de 150 mil simpatizantes de Dilma este fim de semana. Igual número deve ser reunido por seus adversários. Simbolizando a divisão em que o País se encontra, a polícia ergueu em frente ao Congresso uma cerca com placas de aço, cortando ao meio o gramado da Esplanada dos Ministérios. Objetivo: manter separadas as facções rivais.

Os índices de aprovação de Dilma mal chegam a dois dígitos. No entanto, os simpatizantes mais radicais do PT continuam bem organizados e podem criar confusão. Não darão sossego a Temer, a quem consideram um “golpista”. Os petistas prometem fazer oposição “total” a um eventual governo do peemedebista. Dizer que o país assistirá a uma convulsão social “é tão óbvio, que nem chega a ser uma ameaça”, adverte Guilherme Boulos, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Vagner Freitas, que dirige a CUT, maior central sindical do País, ameaça organizar uma greve geral.

Não são bons presságios para a tarefa mais urgente de Temer: aprovar reformas para tirar o Brasil da pior recessão vivida desde os anos 1930. Esta semana, o FMI revisou para baixo sua projeção de crescimento para o PIB do País. A instituição, que em janeiro acreditava que a economia brasileira encolheria 3,5% em 2016, agora espera uma contração de 3,8% (porcentual similar ao da retração registrada em 2015). Para impulsionar a confiança, a primeira coisa que Temer teria de fazer seria enfrentar o déficit fiscal, que atualmente corresponde a 10,8% do PIB. Isso exigiria dolorosos cortes de gastos e aumentos de impostos. O peemedebista fala em reformar o insustentavelmente generoso sistema de previdência e o rígido mercado de trabalho do País. Mas não se sabe até que ponto Temer conseguiria obter apoio para essas medidas ― algumas das quais exigem a aprovação de emendas constitucionais ― entre seus colegas de partido, para não falar no Congresso como um todo.

Para piorar as coisas, levantamento recente mostra que 58% dos brasileiros querem que Temer também seja alvo de um processo de impeachment ― praticamente a mesma proporção (61%) dos que dizem que Dilma deveria ser afastada. Assim também deseja o ministro do STF Marco Aurélio Mello, que determinou ― curiosamente, aos olhos da maioria dos juristas ― ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que acolhesse o pedido de impeachment contra o vice-presidente, por conta das mesmas manobras contábeis atribuídas a Dilma. Cunha recorreu ao STF, pedindo que a decisão do ministro seja suspensa até a questão ser analisada pelo plenário da corte.

Para tornar ainda mais turvo o horizonte, o partido de Temer ― ainda que não o vice-presidente ― está tão envolvido no escândalo da Petrobrás quanto o PT. Seis parlamentares peemedebistas, além do presidente em exercício do partido, o senador Romero Jucá, estão sendo investigados. Cunha foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro pelo STF. (Todos negam ter cometido qualquer delito.) Caso Temer, como presidente interino, precise fazer uma viagem ao exterior ou venha a adoecer, Cunha assumiria temporariamente o mais alto posto da República.

Em razão disso, a ideia de um “governo de união nacional”, de que Temer tem falado, compete com a noção, cada vez mais disseminada entre os brasileiros, de que uma turma de vigaristas está prestes a ser substituída por outra. Em áudio vazado de forma constrangedora esta semana, Temer fala ao País como se já estivesse na Presidência. Discorre com eloquência sobre reformas econômicas, mas não toca na questão da corrupção. Fervilham especulações dando conta de que ele tentaria conter as investigações sobre o escândalo da Petrobrás (se bem que os brasileiros, fartos da corrupção, dificilmente tolerariam isso). Tudo indica que Dilma sairá de cena. O Brasil, tragicamente, ainda não sabe o que virá em seu lugar.