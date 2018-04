O jogo de empurra O que decidiu o Judiciário Ao trocar de partido, o político se desqualifica para exercer o mandato e provoca prejuízos ao sistema proporcional Não há, portanto, processo de cassação de mandato nem inovação pelo STF. A desqualificação do mandato é declarada pela Justiça Eleitoral O presidente da Câmara deve, depois da decisão da Justiça, empossar o suplente do infiel em 10 dias O político infiel pode se defender na Justiça Eleitoral Não cabe à Câmara rediscutir o processo já decidido pelo TSE Como a Câmara interpreta A Constituição não determina a perda de mandato em caso de infidelidade partidária STF criou nova modalidade para perda de mandato e inovou ao interpretar que mandatos são dos partidos, não dos políticos A perda de mandato só pode ser declarada pela Mesa da Câmara A Câmara não precisa se submeter aos prazos fixados na resolução do TSE para empossar o suplente do infiel O deputado que trocou de partido tem direito a se defender na Câmara, mesmo que já tenha respondido a processo no TSE