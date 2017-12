´O Globo´ responde a greve de fome de Garotinho A redação do jornal O Globo divulgou na noite deste domingo uma nota na qual considera "ridículas" as exigências do ex-governador Anthony Garotinho para encerrar sua greve de fome. Na nota, assinada pela "redação", a empresa reafirma que as denúncias publicadas pelo jornal e "outros órgãos de imprensa" estão documentadas. "Em vez de produzir uma resposta convincente, o ex-governador anuncia uma greve de fome", diz a nota, acrescentando que "suas ´exigências´ beiram o ridículo". A empresa afirma ainda, na nota, que o ex-governador tem tido "amplo direito de defesa" nas reportagens. E considera "saudosismo de quem não se preparou para enfrentar as novas exigências éticas da democracia no Brasil" a exigência do acompanhamento das eleições por um observador estrangeiro.