''O fórum é uma escola'' Para o arquiteto Chico Whitaker, que faz parte do Comitê Organizador e do Conselho Internacional do Fórum, do qual foi um dos cofundadores, o evento não deve mudar de formato. Quanto maior a diversidade, melhor, acredita. "O fórum é exatamente o retrato do mundo como ele deve ser. O mundo tem que ser diverso. O fórum é uma escola para isso."