O comunista Aldo Rebelo visita os EUA pela primeira vez O presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), começa nesta quarta-feira uma visita oficial de três dias a Washington. Será a primeira vez que o deputado comunista, de 50 anos, pisará nos Estados Unidos. A agenda está cheia de reuniões no Congresso. Aldo será recebido pelo presidente da Câmara dos Representantes, deputado Dennis Hastert, e por integrantes da Comissão de Relações Exteriores. A agenda prevê reuniões em comissões da Câmara e do Senado e também com o presidente do Grupo Parlamentar EUA-Brasil, deputado Phil English. O objetivo da viagem é aproximar os dois parlamentos. Aldo também vai se encontrar com o embaixador Tom Shannon, secretário de Estado assistente para assuntos do Hemisfério Ocidental, na embaixada do Brasil em Washington. Os deputados Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), presidente da Frente Parlamentar Brasil-Estados Unidos, e o deputado Jorge Bittar (PT-RJ), presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, viajam com Aldo.