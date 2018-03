'O ajuste não é programa de governo, é uma necessidade', diz ministro da Secom

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Edinho Silva, disse em entrevista exclusiva ao Broadcast Político que é evidente que o governo "não está feliz" em fazer o ajuste fiscal, mas que as medidas são algo transitório, necessário para equalizar as finanças e retomar uma agenda de crescimento. "O ajuste não é programa de governo, é uma necessidade", afirmou.

Edinho não respondeu diretamente se o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ausente ao anúncio de contingenciamento de R$ 70 bilhões do orçamento nesta sexta-feira, estava satisfeito com o corte. Ele afirmou que foi um dos últimos a conversar com Levy na noite de quinta e que o titular da Fazenda realmente estava doente. "Todo mundo fica doente, até ministro fica doente. Tem uma gripe muito forte lá em Brasília, que está pegando muita gente."

O ministro da Secom ressaltou que os ministros estão alinhados e que não há desentendimentos na equipe. E disse que quem define a cifra dos cortes é a presidente Dilma Rousseff.

Enquanto dava entrevista do lado de fora da quadra dos Bancários, no centro da capital paulista, petistas bradavam reclamações ao ajuste e ao cenário econômico do lado de dentro, em etapa estadual que antecede o congresso nacional do PT agendado para 11 a 13 de junho. Edinho minimizou as manifestações e disse que há muito diálogo do governo com a militância. "Seria pedir demais que os movimentos sociais estivessem aplaudindo o ajuste." Veja abaixo os principais trechos da entrevista:

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Broadcast Político: O governo anunciou ontem um corte muito criticado pela oposição e também pela base petista. Como vê essa contradição?

O governo não está feliz por fazer ajuste, em contingenciar orçamento. O contingenciamento como o ajuste é uma necessidade, devido a uma mudança da economia internacional, é temporário, passageiro. O governo foi obrigado a tomar essa posição. O ajuste não é programa de governo. O programa de governo da presidenta Dilma é que a economia cresça, que cresça a inclusão social.

BP: A oposição chamou de "arrocho" o corte anunciado ontem.

A oposição se equivoca ao descontextualizar as falas da presidenta. Todas as medidas que a presidenta Dilma está tomando é para garantir as vitórias históricas dos trabalhadores.

BP: Por que Levy não participou do anúncio do corte ontem?

Todo mundo fica doente, até ministro fica doente. Tem uma gripe muito forte lá em Brasília, que está pegando muita gente. Eu devo ter sido, na quinta-feira à noite, o último ministro a falar com Levy, próximo das 22h. Ele estava muito gripado.

BP: Mas, somado ao atraso do anúncio, a ausência dele fez crescerem as especulações de que Levy estaria insatisfeito com o tamanho do corte.

Uma coisa é fato e outra é especulação. Os ministros da presidenta Dilma estão alinhados, não tem divergência. Agora, tem que se entender que quem dá a orientação política e econômica do governo é a presidenta Dilma. A presidenta definiu o corte, assim como está definindo a agenda positiva, que será anunciada não num futuro longínquo, mas agora em junho. Essa semana recebemos o primeiro-ministro chinês, que anunciou pacote de investimentos, que é só o início da parceria Brasil-China. Vamos anunciar em junho Plano Safra, investimentos em agricultura familiar, plano de investimentos em infraestrutura e logística, Minha Casa, Minha Vida e muito mais.

BP: Quando você conversou com Levy, ele manifestou descontentamento com a cifra do corte de R$ 70 bilhões?

A cifra não foi construída por ele nem pelo Nelson (Barbosa, do Planejamento). Eles são ministros de um governo. Toda a política do contingenciamento foi construída pela presidenta Dilma. Garanto, ela trabalhou ao máximo para que o resultado fosse esse, que os programas continuassem e a área social não fosse afetada, um contingenciamento para equalizar as finanças do governo e para que o governo reinicie a agenda de retomada do crescimento.

BP: A militância do PT reclama do ajuste. Esse descontentamento foi explicitado inclusive nesta sexta-feira em manifesto do diretório paulista.

O governo tem dialogado e tem dialogado muito em relação ao ajuste, não só com as bancadas no Congresso, mas com os movimentos sociais. A presidenta tem um fórum permanente com as centrais (sindicais). E o mais importante é que a agenda do ajuste está no final, a agenda que se inicia é da retomada do crescimento.

BP: Mas as reclamações são latentes no partido, não?

Claro, mas é como se eu te falasse que você vai ali tomar uma injeção e você ficasse feliz em tomar a injeção. Eles reclamam e é legítimo, porque nenhum ajuste é bom e não tem como ser bom, mas é uma medida importante. Seria pedir demais que os movimentos sociais estivessem aplaudindo o ajuste.

BP: A presidente vai ao Congresso do PT, em 11, 12 e 13 de junho em Salvador?

Não foi discutido ainda, a presidenta tem uma agenda carregada. Mas não tenho nenhuma dúvida de que a vontade política dela é estar sim no congresso do PT.