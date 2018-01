'O acordo deve ser honrado', diz Ideli, sobre Orçamento

A Comissão Representativa é o grupo de deputados e senadores que fica de plantão no Legislativo durante o recesso parlamentar. O governo chegou a cogitar a votação do Orçamento durante o recesso, mas esbarrou em resistências dos parlamentares, que questionaram o poder da comissão em votar esse tipo de projeto. O Congresso entrou em recesso no dia 23 de dezembro sem aprovar o Orçamento. Com isso, o governo editou uma medida provisória para liberar recursos no final do ano.

A ministra afirmou ser necessário votar a proposta nesta semana, porque, do contrário, haverá atraso com o carnaval e o País ficará sem Orçamento por mais um mês. "Queremos aprovar o Orçamento para voltarmos à normalidade", disse a ministra. O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), marcou para amanhã, às 17 horas, uma sessão do Congresso - quando a Câmara e o Senado se reúnem conjuntamente - para votar a proposta orçamentária.