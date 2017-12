"Nunca foi feito tanto no Brasil pelo trabalhador", diz Marta A ex-prefeita Marta Suplicy (PT) chegou por volta das 15 horas à comemoração do dia do Trabalho da CUT, na Avenida Paulista, e disse que o trabalhador brasileiro tem o que comemorar com "as conquistas do governo Lula". Segundo Marta, "nunca foi feito tanto no Brasil pelo trabalhador" como no atual governo. Marta mencionou o reajuste acima da inflação que 80% dos trabalhadores da CUT tiveram e partiu para o corpo-a-corpo em área reservada em frente ao palco. Ela distribuiu beijos e abraços ao som de axé, dividindo as atenções com Jamil e Uma Noites, que se apresentava. A ex-prefeita disputa com o senador Aluízio Mercadante, que também deve passar pela festa na Paulista, a candidatura ao governo estadual pelo PT. O nome será definido após plenária do partido, marcada para o próximo domingo, 7 de maio.