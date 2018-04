Número de prisões sobe para 395, aponta TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que subiu pra 395 o número de prisões efetuadas neste domingo, 26, durante o processo de votação. Outras 142 ocorrências foram registradas sem prisão. Veja também: Geografia do voto: desempenho dos partidos no País Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Acompanhe a apuração em tempo real Tire suas dúvidas sobre as eleições O Rio Grande do Sul foi o Estado com maior numero de ocorrências - 333, sendo 249 com prisão e o restante sem prisão. No Estado de São Paulo foram registradas 12 autuações com prisão.