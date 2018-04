Número de mortos pelas chuvas no Nordeste chega a 44

O número de mortos pelas chuvas que atingem Alagoas e Pernambuco desde a semana passada já chegou a 44, segundo informações divulgadas pelos governos dos dois Estados nesta quarta-feira.

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil de Pernambuco, o número de óbitos confirmados em decorrência das chuvas no Estado subiu de 12 para 15. Na noite de terça-feira, um corpo foi encontrado no município de Barreiros e outros dois em Água Preta.

As chuvas também deixaram mais de 17 mil desabrigados (pessoas que perderam suas casas) e desalojaram (forçaram a deixar suas casas) mais de 24 mil pessoas no Estado, que teve 54 municípios afetados, sendo que 30 deles estão em situação de emergência e outros nove em estado de calamidade pública.

Segundo o governo de Pernambuco, mais de 266 toneladas de donativos foram distribuídas nas cidades atingidas, entre elas, 191 toneladas de alimentos e outras 60 de água. Também foram distribuídos colchões, cobertores, roupas e remédios.

Alagoas

Já em Alagoas, o número total de vítimas fatais das chuvas é de 29. Além disso, há mais de 800 pessoas que ficaram feridas ou tiveram outros problemas de saúde relacionados às enchentes.

De acordo com a Defesa Civil de Alagoas, 7.649 casas foram danificadas pelas chuvas em todo o Estado, sendo que a maioria delas fica no município de União dos Palmares.

Já as casas que foram destruídas somam 11.515, sendo que a maior parte delas fica no município de Murici.

Segundo o governo do Estado, o número de desabrigados pelas chuvas passa de 26 mil.

A assessoria de imprensa da Defesa Civil informou que estes números foram fornecidos pelos governos dos municípios afetados e que eles ainda devem ser confirmados.

Ajuda

Nesta quarta-feira, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, vistoriou, junto com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, alguns dos municípios afetados pelas enchentes.

Ainda na noite desta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve embarcar para Recife, para de lá visitar as áreas atingidas em Pernambuco e Alagoas.

O governo federal se comprometeu em liberar recursos que somam R$ 100 milhões para os Estados atingidos pelas chuvas.

Deste total, R$ 25 milhões devem ser encaminhados aos governos de cada um dos Estados até a próxima sexta-feira.

Os outros R$ 50 milhões, que devem se aplicados na reconstrução de áreas afetadas, devem ser liberados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil assim que os governos de Pernambuco e Alagoas detalharem os projetos onde os recursos serão aplicados. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.