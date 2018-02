Número de eleitores no Estado de SP aumenta 1,86% O Estado de São Paulo é responsável por 22,4% do total de 127,4 milhões de eleitores de todo o País, de acordo com informações divulgadas hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Segundo o TRE, em dezembro de 2006, esse porcentual era de 22,29% e correspondia a 28.032.061 eleitores. Hoje, o número de votantes é de 28.553.481, o que corresponde a um aumento de 1,86% ou 521.420 novos eleitores. De acordo com o tribunal, a maioria dos eleitores, ou 51,94% do total (14.830.343), é do sexo feminino. A cidade que apresentou o maior aumento no número de eleitores foi Analândia, localizado na região central do Estado. Há um ano, a região registrava 3.681 eleitores. Atualmente, este número está em 4.199 pessoas, representando um aumento de 14,07%. O TRE informou ainda que os eleitores em débito com a Justiça Eleitoral ou que tiveram os títulos cancelados devem procurar os cartórios eleitorais para regularizar a situação. O eleitor também deverá comparecer aos cartórios em casos de alistamento, transferência do local de votação, emissão de segunda via do título e certidão de quitação eleitoral.