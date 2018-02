Número de contas isentas cresceu 6,28% este ano Isentas da CPMF, as contas bancárias simplificadas apresentaram crescimento de 6,28% em oito meses deste ano. O número de contas abertas apenas com apresentação da carteira de identidade ou CPF aumentou de 6,792 milhões ao fim de 2006 para 7,219 milhões, segundo o Banco Central. Para um analista do mercado financeiro, é natural que o aumento do emprego gere uma elevação do "nível de bancarização" da população. Criadas em 2003, as contas simplificadas - que não podem ter saldo superior a R$ 1 mil - tinham em fins de agosto último um saldo médio de R$ 53,01 ante R$ 47,47 em 2006.