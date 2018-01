Novos senadores e deputados terão diárias de auxílio para hospedagem na posse

Brasília - Os 22 novos senadores terão direito a duas diárias, no valor total de R$ 1.162, para se hospedar em Brasília e participar da cerimônia de posse no dia 1º de fevereiro. Os cinco que foram reeleitos não vão receber o benefício. Trata-se de uma despesa oficial, mas extraordinária, pois só será paga especificamente neste ano porque haverá a posse.

A Câmara reservou quartos em um hotel no centro da capital federal para os novos deputados. Os novos senadores, no entanto, deverão escolher o local de hospedagem. Até agora, o único que requisitou o benefício foi o ex-governador José Serra (PSDB-SP). Se todos optarem pelas duas diárias, o valor desembolsado pelo Senado será de R$ 25.564.

Já os gastos com as passagens terão de ser descontados da cota para atividade parlamentar que cada um terá direito após tomar posse. Esse valor varia de R$ 21 mil a R$ 44 mil, dependendo do Estado de origem do senador.

Cada senador poderá convidar até 13 pessoas para acompanhar a cerimônia. Como são em maior número, os novos deputados poderão trazer apenas 4 convidados cada um.

No caso da Câmara, a conta de hospedagem envolve 223 novos deputados. Ele terão direito a três diárias, cada uma no valor de R$ 218,66. Se todos pedirem o benefício, o gasto vai ser de R$ 146,3 mil.