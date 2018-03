Novos ministros tomam posse nesta quarta-feira

Está confirmada para quarta-feira, 31, às 11h, a cerimônia de posse dos novos ministros que vão substituir os titulares que deixarão o governo para disputar as eleições de outubro. A solenidade será realizada no Palácio do Itamaraty, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Além da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que deixará o cargo para disputar as eleições presidenciais, devem deixar o governo os ministros Reinhold Stephanes (Agricultura), Hélio Costa (Comunicações), Alfredo Nascimento (Transportes), Carlos Minc (Trabalho), Edison Lobão (Minas e Energia), Edson Santos (Igualdade Racial), Geddel Vieira Lima (Integração Nacional) e José Pimentel (Previdência).

Ainda estão definindo seus destinos o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que se reunirá nesta terça, 30, às 15h, com o presidente Lula; o ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, que está reunido nesta tarde com Lula; e o ministro da Secretaria Especial de Portos, Pedro Brito, que também tem reunião agendada com o presidente para esta terça.