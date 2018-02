Novos ministros são convidados ao trabalho por Dilma

Não é possível dirigir um país, conforme Dilma, sem uma visão de compartilhamento e de coalizão. Ela desejou sucesso aos novos ministros e ressaltou a obrigação sua e dos parlamentares de transformar o Brasil em um país mais justo e igual. "Desejo muito trabalho e muito boa sorte aos novos ministros", disse ela, em seu discurso, durante a cerimônia de posse realizada nesta manhã.

A presidente também agradeceu a ajuda dos ex-ministros da Agricultura, deputado Mendes Ribeiro, do Trabalho, deputado Brizola Neto, e da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt. "Agradeço às pessoas que compartilharam esse processo comigo e que agora se separam de nós, mas não da nossa trajetória de luta", disse a presidente.

Durante os agradecimentos, Dilma falou sobre o trabalho feito por cada parlamentar e ressaltou que hoje a Secretaria de Aviação Civil está estruturada e que é necessário recuperar cerca de 280 aeroportos brasileiros. Ela disse que Bittencourt retornará ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no qual é técnico de carreira, para assumir a vice-presidência.

Ela também disse que seu governo está comprometido com a agricultura comercial do Brasil, citando a importância do setor agropecuário. "Por isso, precisamos de apoio e incentivo de todas as linhas de financiamento do governo para garantir não só exportação, mas qualidade de alimentação do nosso povo", afirmou Dilma. (Equipe AE)