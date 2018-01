Novos ministros atuarão para elevar competitividade da economia, diz CNI BRASÍLIA - A Confederação Nacional da Indústria (CNI) avaliou que os novos ministros anunciados nesta quinta-feira, 27,pelo Palácio do Planalto certamente atuarão de forma eficiente e eficaz para implementar as medidas capazes de elevar a competitividade da economia brasileira. "Essa agenda é fundamental para o futuro da indústria", cita a Confederação, em nota sobre a confirmação, pelo Palácio do Planalto, de que Joaquim Levy assumirá o Ministério da Fazenda e Nelson Barbosa, o Ministério do Planejamento, e que Alexandre Tombini permanecerá no comando do Banco Central. Para a CNI, os nomes escolhidos pela presidente Dilma Rousseff para comandar a equipe econômica a partir de 2015 têm reconhecida competência técnica.