Novos dirigentes do STJ tomam posse na segunda-feira

Segundo informa o STJ, estão confirmadas as presenças da presidente Dilma Rousseff; do presidente do Senado, Renan Calheiros; dos presidentes de todos os tribunais superiores e também do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvatti; o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União, Jorge Hage; o advogado-geral da União, Luís Inácio Adams; e o defensor público-geral federal, Haman Tabosa de Moraes e Córdova, também devem participar da solenidade.

Do meio jurídico estarão presentes, segundo o STJ, os presidentes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Marcus Vinicius Furtado Coêlho; da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), João Ricardo Costa; e da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Bochenek. Todos os servidores do STJ também foram convidados (Ajufe).