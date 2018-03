Novos dados fizeram PF pedir volta de Dantas à prisão O sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, foi preso novamente hoje pela Polícia Federal (PF) em razão de documentos encontrados nas buscas realizadas na terça-feira, durante a Operação Satiagraha, e a oitiva de uma testemunha que fortaleceu a ligação entre ele e a prática do crime de corrupção (suborno) contra um policial que participava das investigações, segundo informou a PF. A ordem de prisão preventiva foi expedida pela 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo. De acordo com as informações da PF, a prisão ocorreu na tarde de hoje, na capital paulista. Dantas deve chegar a qualquer momento à carceragem da PF. Ele é apontado como líder de uma organização supostamente envolvida com desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. A prisão ocorreu cerca de dez horas depois de Dantas ter deixado a carceragem da PF em São Paulo. O banqueiro havia sido solto na madrugada de hoje após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter concedido um habeas-corpus. Além dele, o habeas beneficiou a irmã, Verônica Dantas, e mais nove pessoas que haviam sido presas na terça-feira.