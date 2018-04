Novo teto pode trazer excluído de volta ao Bolsa Família Parte das 450 mil famílias que tiveram pagamentos do programa Bolsa Família cancelados no início do ano deve voltar ao programa. A exclusão foi feita com base em cruzamento com a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), que concentra dados de emprego e mostrou que parte das famílias tinha renda per capita acima de R$ 120, o limite para inclusão no programa. Mas a partir de abril o teto sobe para R$ 137 per capita. O aumento do limite de renda dos beneficiados foi anunciado em janeiro, mas o Ministério do Desenvolvimento Social não pode usá-lo para os bloqueios já efetuados, porque o decreto que regulamenta a mudança ainda não foi publicado.