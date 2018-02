Novo secretário-executivo dos Transportes é confirmado O Palácio do Planalto confirmou o nome do engenheiro Miguel Masella como secretário-executivo do Ministério dos Transportes. É o primeiro nome confirmado para o primeiro escalão do Ministério, depois da limpa pela qual passa, determinada pela presidente Dilma Rousseff, em decorrência da crise causada por denúncias de corrupção.