Novo remédio contra impotência deve chegar em outubro O Ciallis, um produto do laboratório Lilly que ainda nem chegou ao mercado, já ganhou um apelido: "Viagra de fim-de-semana". Descontado o exagero, o apelido refere-se ao efeito prolongado do novo remédio para problemas de disfunção erétil ou impotência. Segundo o laboratório, a ação do Ciallis pode estender-se por até 24 horas. É bem maior do que o prazo estimado de 4 horas propiciado pelo seu primo-irmão, o Viagra. O Ciallis está prestes a ser aprovado pela Administração de Drogas e Alimentos dos EUA, mais conhecida pela sigla inglesa FDA. Depois disso será submetido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A área de marketing da Lilly já se prepara para colocar o produto no mercado nacional no início de outubro. A chegada do produto assinala mais um ?round? na disputa pelo que promete ser um dos mais promissores segmentos do negócio farmacêutico desta década. De acordo com informações de institutos de pesquisas que atuam nessa área, só o mercado brasileiro movimentou no ano passado US$ 64 milhões de dólares. Cerca de US$ 60 milhões teriam ficado com o laboratório Pfizer, dono do Viagra, lançado em 1998. Seu primeiro concorrente de peso, o Uprima, do grupo Abbott, apareceu nas farmácias em outubro do ano passado. Agora, além do Lilly, o laboratório alemão Bayer também prepara o lançamento de uma droga contra a impotência, o Nuviva, que deve chegar em janeiro de 2003. O Ciallis atua como o Viagra. Seu princípio ativo, o tadalafil, facilita a dilatação dos vasos sangüíneos, permitindo a entrada de sangue no pênis e a ereção. A diferença entre os dois produtos, segundo a médica Luciana Nicola, gerente da pesquisa clínica do Lilly, está no fato de o tadalafil ter sua ação mais localizada do que o sildenafil, usado no Viagra. Os vasodilatadores atuam em todo o organismo. Isso provoca efeitos colaterais indesejáveis. Algumas pessoas que tomam Viagra enxergam as coisas com um tom azulado. Daí a preocupação dos cientistas em achar drogas cada vez mais específicas. Segundo Luciana, os efeitos colaterais do Ciallis são menores e menos intensos. E o efeito principal, bem mais prolongado.