Novo relator para caso Renan deve ser escolhido nesta terça

O senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO), presidente do Conselho de Ética do Senado, terá que indicar, nas próximas horas, um relator para o caso. O processo contra Renan havia sido devolvido à Mesa Diretora, que reenviou o processo aberto contra o presidente da Casa, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), nesta terça-feira, 3, ao Conselho de Ética. Com a escolha do novo relator, poderá ter continuidade no Conselho o processo de investigação da denúncia segundo a qual Renan teria pago despesas pessoais com dinheiro de um lobista de uma empreiteira, o que configura quebra do decoro parlamentar. A representação contra o presidente do Senado, pedida pelo PSOL, chegou à Mesa há cerca de 40 dias, e o próprio Renan a remeteu ao Conselho, sem consultar os demais integrantes da Mesa. Por causa deste e de outros vícios de origem, o Conselho devolveu na última segunda-feira o documento à Mesa, que reenviou nesta terça ao colegiado. Na ata da reunião da Mesa, está registrado que seus integrantes, "após amplo debate", decidiram por unanimidade acolher parecer da Advocacia do Senado no sentido de "sanear vícios de origem" e, a seguir, aprovaram a admissibilidade da representação do PSOL contra Renan.