Novo relator do caso Renan será escolhido pelo PT

O presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, senador Sibá Machado (PT-AC), afirmou nesta terça-feira, 19, em entrevista à imprensa, que a escolha do relator da representação do PSOL contra o presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB), será decidida em reunião da bancada do PT. O relator titular, senador Epitácio Cafeteira (PTB-MA), que já apresentou relatório pelo arquivamento da representação, está de licença médica por dez dias. Na entrevista, Sibá esclareceu que o relator não poderá mudar o relatório, pois o processo de votação, na opinião do presidente do Conselho, já foi iniciado. ´´Se houver novidades que justifiquem um novo entendimento, será um novo procedimento. Mas esse relatório já foi apresentado e a votação iniciada´´, explicou Sibá. Na segunda-feira, Sibá acumulou funções e ocupou a relatoria do caso.O Conselho ouviu os depoimentos do advogado da jornalista Mônica Velloso, com quem Renan tem uma filha de três anos, e Cláudio Gontijo, lobista da empreiteira Mendes Júnior. Na representação, o PSOL pede verificação de quebra de decoro parlamentar por parte de Renan. O pedido é baseado em matéria da revista Veja, que acusa Renan de ter suas contas particulares pagas pelo funcionário da Mendes Junior Cláudio Gontijo. (Com Agência Senado)