Novo relator da CPI da Corrupção no DF renuncia ao cargo

O relator da comissão parlamentar de inquérito (CPI) que investiga o suposto esquema de corrupção no Distrito Federal, Raimundo Ribeiro (PSDB), deixou o cargo nesta quarta-feira, 3. O deputado alegou que foi indicado pelo antigo presidente da CPI Alírio Neto (PPS) e que cabe ao novo presidente da comissão indicar um novo relator. Ribeiro continua como membro da comissão da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Alírio renunciou à presidência da CPI em janeiro, depois de ter declarado o fim da comissão e voltado atrás, além de sofrer pressão por parte do PPS para se manter neutro na apuração do caso. Alírio foi secretário na gestão do governador afastado José Roberto Arruda (sem partido, ex DEM). Desde então, a CPI está sem presidente e parada há cerca de dois meses. Nenhum dos supostos envolvidos no esquema foi ouvido.

A eleição do novo presidente estava prevista para esta quarta-feira, 3, mas foi adiada para a próxima segunda-feira, 8. O motivo oficial foi porque o vice-presidente da CPI, Batista das Cooperativas (PRP), faltou à reunião.