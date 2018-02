Novo procurador não comenta julgamento do STF Um dia após ter tomado posse como procurador-geral da República, Rodrigo Janot fez nesta quarta-feira, 18, sua estreia no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) bem no dia em que a Corte decidiu dar uma segunda chance para os réus que foram condenados por decisões não unânimes.