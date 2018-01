Novo presidente do TST defende reforma sindical O ministro João Oreste Dalazen assumiu hoje a presidência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) defendendo a realização de uma ampla reforma sindical. Para Dalazen, essa é "a reforma das reformas". "Qualquer avanço substancial nas relações trabalhistas, em nosso País, passa pelo fortalecimento dos sindicatos brasileiros", disse o ministro em seu discurso de posse.