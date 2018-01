Novo presidente do Tribunal de Contas de SP toma posse O novo presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE), Cláudio Ferraz de Alvarenga, assume o cargo nesta segunda-feira. A posse está marcada para logo mais, às 11 horas, numa sessão especial que contará com a presença do governador Geraldo Alckmin. Serão empossados também o novo vice-presidente, Fúlvio Julião Biasi, e o novo corregedor do TCE, Róbson Marinho.