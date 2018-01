Novo presidente do PT de Minas prega união da legenda Depois de um processo tumultuado que mostrou uma clara divisão entre as diversas correntes que compõem o PT em Minas, tomou posse nesse sábado, dia 7, o deputado federal, Odair Cunha (PT/MG), como novo presidente da sigla no estado. A cerimônia, na Assembléia Legislativa, prevista para as 9h, só começou quase duas horas depois, minutos antes da chegada do ministro do Planejamento, Fernando Pimentel, pré-candidato do partido ao governo do estado. "Nosso maior desafio para chegar ao governo de Minas é conseguir os votos necessários. Acredito que o PT mineiro está unido", declarou Pimentel, tentando afastar qualquer imagem de desarmonia no partido.