Novo presidente da OAB-SP toma posse às 17h

Para o novo presidente, um dos desafios da advocacia no seu período de mandato é a informatização da Justiça Estadual, onde tramitam 21 milhões de processos. De acordo com nota da entidade, Costa também pretende encaminhar à Assembleia Legislativa de São Paulo proposta para criar um Conselho Estadual de Justiça, nos moldes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A OAB-SP informou que Costa ainda quer construir, de forma emergencial, fóruns como os da Lapa, na capital, e Guarulhos, na Grande São Paulo, que, segundo a entidade, ocupam prédios totalmente saturados. A defesa das prerrogativas profissionais, melhoria das condições do convênio de assistência judiciária e luta contra projetos de lei que tentam acabar com o Exame de Ordem são outras questões prioritárias para o novo presidente, que foi eleito em 29 de novembro com 59.770 votos.