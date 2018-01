Novo presidente da CUT diz que apoiará reeleição de Lula O novo presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Artur Henrique da Silva, disse, nesta sexta-feira à Agência Estado, que trabalhará pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seguindo assim a resolução da central aprovada no 9º Congresso Nacional da CUT, ocorrido esta semana em São Paulo. "A proposta da CUT é de apoio à reeleição de Lula, numa plataforma política que interessa aos trabalhadores", afirmou. Segundo ele, o governo Lula teve o mérito de recolocar em pauta a necessidade de mudança da estrutura sindical e de atualização da legislação trabalhista. "Antes, não havia espaço para discutirmos esses temas. No atual governo, tivemos a criação do Fórum Nacional do Trabalho e um espaço positivo para o amplo debate. Infelizmente, a crise política impediu que o Congresso Nacional votasse a reforma sindical, mas estamos convencidos que esse assunto será prioritário no segundo mandato do presidente Lula", argumentou. Além do apoio à Lula, o líder sindical destacou que o mandato com três anos de duração terá como prioridade retomar os projetos de organização sindical nos locais de trabalho; estimular a formação política e ideológica dos dirigentes da CUT; e aprofundar a aproximação com os movimentos sociais. MLST A invasão e depredação do Congresso Nacional promovida esta semana pelo Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST) foi repudiada pelo presidente da CUT, mesmo tendo ele assegurado que um dos objetivos da nova gestão será o de aproximação com outros movimentos sociais. "Pela CUT, em diversas ocasiões, fizemos ocupação pacífica do Congresso, apresentando propostas trabalhistas, mantendo corpo-a-corpo com parlamentares e apresentando nossas cartilhas. Esse trabalho deu imenso resultado positivo sem nenhuma necessidade de violência", argumentou. "Ninguém está de acordo com o que aconteceu em Brasília nessa semana", acrescentou. Sobre a formação política e ideológica das lideranças, Silva explicou que o novo momento das relações de capital e trabalho exige mais qualificação dos representantes dos trabalhadores. "Precisamos de gente mais preparada tanto para enfrentar as negociações com os patrões como também para fazer frente às demais centrais sindicais", justificou.