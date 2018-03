Novo prefeito reduz secretarias em Sorocaba O engenheiro Antonio Carlos Pannunzio (PSDB), de 69 anos, reassumiu hoje a prefeitura de Sorocaba. Ele já havia sido prefeito de 1989 a 1992. Pannunzio reduziu de 23 para 20 o número de secretarias, extinguindo as pastas de Cidadania, Juventude, Parcerias e Comunicação. Em contrapartida, criou a Secretaria de Desenvolvimento Social. O novo prefeito recebeu o cargo do antecessor Vitor Lippi, também do PSDB, a quem fez um elogio. "A Sorocaba que recebo hoje é infinitamente melhor do que a que herdei em 1989." A cidade, de 600 mil habitantes, passa a ser a maior do Estado a ter um governo tucano.