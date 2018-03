Novo prefeito quer parque tecnológico em Sorocaba-SP Uma das primeiras medidas do prefeito Vítor Lippi (PSDB), que assumiu hoje a prefeitura de Sorocaba, no interior de São Paulo, será garantir a instalação do Parque Tecnológico Paulista, na cidade, em parceria com o governo estadual. Ele assegurou que, apesar da crise internacional, a Toyota, empresa âncora do parque, vai manter o projeto de construção de uma montadora de automóveis em Sorocaba com investimento de US$ 700 milhões e a criação de 3 mil empregos. "Vamos fazer de Sorocaba uma das melhores cidades do Brasil para se viver", disse. O prefeito, que tem como vice o ex-delegado de Polícia José Ailton Ribeiro (PSDB), considera que Sorocaba vive um momento especial, com crescimento econômico acima de 10% ao ano. "Nossa responsabilidade é manter o que já foi conquistado, principalmente a qualidade de vida." Ao dar posse aos 22 secretários, Lippi anunciou a criação da Secretaria dos Transportes para planejar o sistema viário da cidade. Antes de encerrar o primeiro mandato, ele já havia criado as secretarias de Comunicação e de Meio Ambiente. Na nova gestão, com orçamento de R$ 1,1 bilhão, o prefeito, que é médico, planeja investir mais na área de saúde, com a construção de cinco centros de atendimento, e no transporte público. Outros projetos contemplam o meio ambiente, com a criação do Jardim Botânico, o plantio de 300 mil árvores e a conclusão do projeto de despoluição do Rio Sorocaba. Depois de se eleger no primeiro turno com 79% dos votos válidos para um segundo mandato, Lippi fez também folgada maioria no Legislativo. Dos 20 vereadores, 18 votaram na composição para a mesa da Câmara articulada pelo prefeito, elegendo como presidente o tucano José Francisco Martinez. Somente os dois vereadores da bancada petista se abstiveram de votar. O PSDB tem a maior bancada na Câmara, com seis vereadores.