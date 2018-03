Novo partido de Marina Silva deve ser lançado dia 16 A reunião que vai oficializar a criação de um partido para viabilizar a candidatura da ex-senadora Marina Silva à Presidência da República já tem data marcada: dia 16 de fevereiro, em Brasília. A informação foi dada na segunda-feira (21) pela própria Marina, em entrevista à Rádio Gaúcha, de Porto Alegre. Nesta terça-feira, no entanto, ela se reúne com apoiadores em São Paulo para continuar a discussão sobre o assunto. No encontro, promovido pelo Movimento por uma Nova Política, devem ser apresentados os nomes mais votados em uma enquete virtual para batizar a nova legenda. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.