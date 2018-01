Lava Jato descobre novo operador e valor da propina no Planejamento pode chegar a R$ 50 milhões

São Paulo - Em coletiva na sede da Polícia Federal em Curitiba, integrantes da força-tarefa da Lava Jato explicaram a 18ª fase da operação, que prendeu o ex-vereador do PT Alexandre Romano, identificado como operador que antecedeu Milton Pascowitch no esquema de corrupção. Com a inclusão do ex-vereador nas investigações, os valores de propina na Pixuleco saltam para cerca de R$ 50 milhões, segundo integrantes da força-tarefa.

Segundo o procurador Roberson Henrique Pozzobon, Pascowitch disse que João Vaccari Neto o procurou dizendo que tinha dificuldades de receber os recursos do operador anterior. Pascowitch teria então começado a operar juntamente com Romano. "O esquema de corrupção é grande, sistemático e deve ser combatido de forma veemente", defendeu o procurador ao citar a ramificação em contratos no Ministério do Planejamento. "Volume de propina está longe de atingir o volume morto", completou.

Os integrantes da Lava Jato disseram que os pagamentos eram feitos a empresas de fachada ou por serviços não prestados. Quatro escritórios de advocacia foram alvo de busca e apreensão na manhã de hoje por receberem "valores altos". Eles emitiram notas fiscais falsas à Consist Informática, empresa investigada na Operação.

No Ministério do Planejamento, foram identificadas transações financeiras entre 2010 e 2015, incluindo o pagamento a um ex-secretário da Pasta, chamado pelo delegado da PF Márcio Adriano Anselmo de Duvanier. O ex-secretário de Recursos Humanos do Ministério, Duvanier Paiva Ferreira, morreu em janeiro de 2012. A propina era paga por contratos de crédito consignado do Ministério do Planejamento.

Cerca de 70 policiais federais cumprem, desde a manhã desta quinta-feira, 11 mandados judiciais, sendo 10 de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária contra o ex-vereador do PT Alexandre Romano. As ações aconteceram em Brasília, Porto Alegre, São Paulo e Curitiba.

Segundo informou a Polícia Federal, "o foco das investigações desta fase é o cumprimento de medidas cautelares em relação a operador identificado a partir da deflagração da fase anterior". O comunicado diz que o operador identificado na Pixuleco foi "responsável por arrecadar valores relacionados a vantagens ilícitas que superam R$ 50 milhões, obtidas a partir de contrato no âmbito de crédito consignado junto ao Ministério do Planejamento". A PF diz ainda que os valores foram recebidos por "empresas de fachada".

Alexandre Romano foi preso em São Paulo e está sendo levado para Curitiba, onde ficará à disposição do juiz Sérgio Moro.