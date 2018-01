Novo ministro das Relações Exteriores toma posse hoje O novo ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado, foi nomeado para o cargo em decreto publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 28. A posse de Machado está marcada para hoje, às 11h, no Palácio do Planalto. Luiz Alberto Figueiredo Machado era, até agora, o representante permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU) e vai substituir Antonio Patriota, que deixa o ministério das Relações Exteriores depois do episódio envolvendo a chegada ao Brasil do senador boliviano Roger Pinto Molina. Patriota foi indicado para o cargo na ONU.