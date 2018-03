Novo ministro das Comunicações é José Artur Filardi O novo ministro das Comunicações será José Artur Filardi, atual chefe de gabinete do Ministério. A informação foi dada pelo ministro Hélio Costa, que está deixando a pasta para disputar o governo do Estado de Minas Gerais. O nome do novo titular das Comunicações foi acertado hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).